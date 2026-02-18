◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)スノーボード男子スロープスタイルで長谷川帝勝選手が銀メダルを獲得しました。予選を勝ち上がった上位12人で行われる決勝。予選では木俣椋真選手が4位、長谷川選手が9位通過していました。決勝は3回滑り、ベストスコアで競い合われます。1回目で長谷川選手は予選と構成を変えて、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地