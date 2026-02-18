18日、当時勤務していた会社の倉庫から包丁39点を盗んだとして、燕市に住む新聞配達員の男（58）が窃盗の疑いで逮捕されました。男は去年7月31日頃から11月6日までの間に、燕市内の調理器具卸会社の倉庫から、包丁39点（時価4万9790円相当）を盗んだ疑いがもたれています。男は犯行当時、この調理器具卸会社に勤務していて、就業中に複数回に渡って包丁を盗んだとみられています。ことし1月に調理器具卸会社から警察に被害の届け出