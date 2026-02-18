ピーターバラ女子に所属するFWタラ・カークは、得点を量産するたびにSNS上で爆発的な反響を呼ぶ一方、その関心の質に強い違和感を抱いているようだ。『THE Sun』が伝えている。カークは『talkSPORT』の取材に対し、自身へ向けられるコメントの多くが「一線を越えた性的かつ差別的なもの」だと不快感を示した。2022年にレスター・シティから加入したカークは、公式戦89試合で52ゴールを記録するなど主軸として活躍してきた。しかし