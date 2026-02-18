現在、アストン・ヴィラへローン移籍中のジェイドン・サンチョが、フランスの首都パリで恋人の人気ラッパー、スウィーティーと公の場に姿を見せた。昨年には彼女の本名を耳の後ろにタトゥーとして刻むなど交際は公然のものとなっており、休暇中のデートでも華やかな注目を集めている。スウィーティーはアフリカ系アメリカ人の父と中国系フィリピン人の母を持つ32歳のラッパーで、この日のデートでは茶色のコートに胸元の大きく開い