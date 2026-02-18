アル・ヒラルはFWカリム・ベンゼマをアル・イテハドから獲得した。しかし、この移籍でワリを食ってしまった選手もいる。ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスがその1人だ。サウジ・プロリーグは外国籍選手を8人までしか登録できず、ベンゼマの代わりにヌニェスが外れてしまったのだ。夏にリヴァプールから移籍するも、9ゴールを挙げるにとどまったヌニェス。まだAFCアジアチャンピオンズリーグではプレイできるものの、この結果を