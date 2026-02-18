遮断機が下りないまま列車が通過という、あわや大惨事のトラブル。ＪＲ西日本の社長が謝罪しました。（ＪＲ西日本倉坂昇治社長）「ご不安とご心配をおかけしたことを、心より深くおわび申し上げます」２月１４日、兵庫県川西市のＪＲ福知山線・川西池田駅〜北伊丹駅間で、約１時間半にわたり、警報機が鳴らず遮断機も下りないまま、上りの列車６本が踏切を通過しました。ＪＲ西日本は前日夜に行われた配線作業で金属部品が