東広島市の住宅が燃え、男性が殺害された事件で、亡くなったのは、この家に住む会社役員の男性と判明しました。事件があった住宅では18日も朝から警察と消防による現場検証が行われました。16日、東広島市の住宅で火事が起き、男性が何者かに殺害されているのが見つかった事件。死亡したのは、この家に住む会社役員の川本健一さん・49歳と判明しました。死因は、刃物で首を複数回刺されたことによる失血死で、 強い殺意があったと