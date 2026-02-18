「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして17日に起訴された、カープの羽月隆太郎被告（25）が保釈されました。18日午前、多くの報道陣が集まるなか、留置施設から出てきたのは、カープの羽月隆太郎被告です。カメラの前で頭を下げると…。■記者「羽月選手！応援してくれているファンに一言お願いします！」問いかけには答えることなく、車に乗り込みました。指定薬物を使用した罪で17日起訴された羽月被告