去年４月、滋賀県米原市の雑木林で布団にくるまれた女性の遺体が見つかった事件。シリア国籍の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岐阜県大垣市の無職でシリア国籍のモハメド・ハムード容疑者（２２）です。ハムード容疑者は去年３月１４日の夜、岐阜県垂井町の管理作業員・桐山真弓さん（当時６４）の家から桐山さんの遺体を運び出し、滋賀県米原市の雑木林に遺棄した疑いが持たれています。桐山さんの死