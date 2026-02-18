ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【カニ】をご紹介する。「カニ」のランキング（月別、26年2月16日夜参照）より、トップ5だ。【5位】兵庫県 香美町「訳あり 香住ガニ 浜茹で 2〜3杯 約1kg以上」12000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】ボイル済みの訳あり香住ガニです！ご家庭用にオススメ！！指が1〜2本取れている場合がありますが、品質には問題ありません。甘みの強さとジューシーさをお楽しみください。松葉が