成年後見制度の利用者は警備員として働けないと定めた法律の「欠格条項」が憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷は、条項が「憲法違反」との判断を示しました。警備員として働いていた軽度の知的障害のある男性は、2017年に成年後見制度を利用し、財産の管理をサポートする「保佐人」を付けたところ、「保佐人」が付いた人は警備員として働けないと定めた警備業法の「欠格条項」を理由に退職を強いられたため、国を相手