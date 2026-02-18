オリックス・山下舜平大投手が、２６年初の対外試合で「及第点」の内容を見せた。１８日、練習試合・サムティ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で、５回から２番手のマウンドへ。初回は２つの四球を与えたものの、続く６回は直球で空振り三振を奪うなど、２回を無安打無失点にまとめた。「１イニング目は少しバランス感覚も、打者が入って力んでいる部分もあった。２イニング目に結構、修正できたので良かった」と振り返った。宮崎キャンプで