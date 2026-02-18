３月のＷＢＣで米国代表を率いるマーク・デローサ監督（５０）がドリームチーム結成秘話を明かした。米「ニューヨークポスト」紙は１７日（日本時間１８日）、「デローサ監督がアーロン・ジャッジをＷＢＣに招き入れた経緯とペティット氏の活躍を明かす」との記事を配信した。デローサ監督がポッドキャスト番組「ザ・ショー・ウィズ・ジョエル・シャーマン＆ジョン・ヘイマン」に出演。ヤンキースＯＢの２５６勝左腕アンディ・