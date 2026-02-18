デビュー8年目を迎え、初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』をリリースするFANTASTICSから、佐藤大樹さん、八木勇征さん、中島颯太さんの3人が登場！ 楽曲のテーマからメンバーの個性まで、変幻自在なグループの魅力を凝縮した本作。制作の舞台裏から、アルバムに込めた想いまでを伺いました。僕らの強みは変幻自在。それが感じられるベストアルバムになりました── ベストアルバムが出る今の心境はいかがですか？中島颯太