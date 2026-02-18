ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートでペアに出場した「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）の長岡が18日、自身のインスタグラムを更新した。結成3季目ながら、昨年9月の五輪最終予選で日本に初となるペアの2枠目をもたらし、その後に五輪代表の座も勝ち取った2人。だが、夢舞台ではSPで2度の転倒もあり、最下位に終わってフリーに進めなかった。演技後、長岡は悔し涙を流した。SPから3日。長