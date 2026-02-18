１８日午後４時５分頃、静岡県伊豆市熊坂の山林で、通行人から「白い煙と炎が見える」と１１９番があった。駿東伊豆消防本部などによると、燃えている山林から近くの空き家に延焼しており、消防が消火活動を進めている。けが人の情報は入っていないという。伊豆市によると、市立熊坂小学校の体育館に避難所を開設し、近隣住民５人が避難しているという。