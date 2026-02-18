バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！今回は、自然界の人気者から仕事で使うカタカナ用語までセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かふぁ□□ま□□すとーんな□□がわヒント：水族館でも大人