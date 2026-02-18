なぜ今、上限が引き上げられるのか？令和7年（2025年）の年金法改正により、厚生年金保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」の上限が、現在の65万円から75万円へと段階的に引き上げられます。厚生年金保険料は、月収を一定の幅（等級）で区切った「標準報酬月額」に保険料率をかけて算出されます。ただし、この等級には上限があり、現在は第32等級の65万円が天井です。そのため、月収が65万円を超えていても、厚生年金保険料は