Q. 痛風ですが、プリン体ゼロのビールなら飲んでも大丈夫でしょうか？Q. 「痛風と診断されてしまったのですが、ビールが大好きでどうしてもやめられそうにありません。『プリン体ゼロのビールなら痛風でも安心』と聞いたのですが、プリン体ゼロのビールなら、毎日飲んでも尿酸値に影響はないでしょうか？」A. 「痛風なら飲酒を控える」のが基本です。アルコール自体が尿酸値を上げますまず最初にお伝えしたいのは、「痛風なら飲酒