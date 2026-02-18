県は2月18日、新年度の予算案を発表しました。2月の補正予算と合わせ、1兆2600億円あまりで「支援」と「成長」を軸に編成されています。県の予算案は物価高などに切れ目なく対応するため、新年度分と2月補正を合わせて編成し、総額1兆2600億円あまりとなりました。内訳は、大きく分けて物価高などに対応する「守り」の面と経済分野での成長を促す「攻め」の面にわかれます。地方創生のための国の交付金が前年度より122億円増え、19