にゃんともかわいい！ コンビニで買える「ねこスイーツ」3選2月22日は、“にゃん・にゃん・にゃん”の「猫の日」。そこで今回は、フードライターの筆者がコンビニスイーツの新商品の中から「ねこモチーフ」をピックアップしました。かわい過ぎるビジュアルに負けないほどのおいしさにも注目。ねこ好きさん、スイーツ好きさんは、チェック必須です！【画像】ファミマに聞いた！2025年に売れた「スイーツ」1. 【ファミマ】「ふたごの