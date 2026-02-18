「住んでよし、訪れてよしの新潟県」を目指す新年度予算。子育て環境の充実や若い世代の定着を図るため、新たな事業も始まります。家族と過ごす日々は、春からもっとにぎやかになりそうです。長岡市に住む堀内悠花さん。3人目の子どもの出産を3月に控えています。これまではふるさと・大阪での出産。今回は夫の地元・長岡市での出産を選びましたが、ある悩みが。〈堀内悠花さん〉「実家はもう電車・バスの世界だったので、車の運転