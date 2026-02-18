Snow Man・目黒蓮さんの主演映画が高い評価を得ています。目黒さんは、浜辺美波さんと映画『ほどなく、お別れです』で主演を担当。同作は、2月6日に公開されると、週末観客動員ランキングで初週1位（興行通信社調べ）を獲得し、公開から7日間で観客動員86万436人、興行収入11億7646万円を突破しました。現在も数字を伸ばし、大ヒット作品となっています。SNSでは多くの人が「涙した」と絶賛し、出演者の演技やストーリーでも高評価