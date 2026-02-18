ホンダ「N-BOX」サイズの新型「軽ハイトワゴン」“新情報”を公開！BYD Auto Japan（以下、BYD）は2026年2月16日、今夏の発売を予定している新型軽自動車「BYD RACCO（ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。サイトには、同車の詳細や開発者の願いなどが掲載されているほか、さらに順次情報がアップデートされていくといいます。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「N-BOX」サイズの新型「軽ハイトワゴン」です！（31枚