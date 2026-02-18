「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。ゲストに薬丸裕英が登場した2月17日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】薬丸裕英「あの時代にネットがあったら僕干されてる」激ヤバアイドル時代を語る朝の帯番組MCを30年今回のゲストは、「