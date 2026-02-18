Travis Japanのライブツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』が、幕を開けた。昨年11月にリリースした3rdアルバム『's travelers』を携えた今回のツアーは、5月末まで続き、8都市30公演が予定されている。本稿では1月4日に行われた神奈川県・横浜アリーナ公演の初日公演をレポートし、振り返る。なお、演出内容や楽曲に触れるため、ツアー中のネタバレを避けたい方はご注意