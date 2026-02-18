Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今、大きく揺れているアメリカ社会。その最大の理由は、トランプ政権下で進むワクチン接種などを含めた保健システムの変化や、移民の強制（または自主的）送還。日常の暮らしに直結して影響する問題であり、アメリカ国民の多くが日々のニュースに心を痛めており、抗議活動に参加し声を上げる人々もいます。まさに社会は、今、混乱の中にあると言えます…。