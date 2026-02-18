テレビアニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションしたイベント「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」が、3月7日（土）〜5月31日（日）の期間、愛知・犬山市にある博物館 明治村で開催される【写真】アクスタやトートバッグなど！オリジナルグッズ一覧■描き下ろしイラストを使用今回開催される「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」は、明治村の雰囲気に合わせ、書生服や女学生風のハイカラな衣装に身を包んだキ