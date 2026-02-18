山形市の旅行代理店、「夢たび山形」が事業を停止し、自己破産の申請準備に入ったことが分かりました。 負債総額はおよそ７１００万円に上ります。 東京商工リサーチによりますと、自己破産の準備に入ったのは、山形市清住町の旅行業「夢たび山形」です。 夢たび山形は１９９９年に設立され、大型バスやマイクロバスを導入して観光バス事業などを展開していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による需要の低下で業績