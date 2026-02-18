１８日午後７時半ごろ、大阪市北区曽根崎２丁目で「建物の中が燃えています」と通報がありました。消防によると、複数の建物の２階から３階、約３００平方メートルが燃えていて、消防車４３台が出動し、現在消火活動中だということです。今のところ、ケガ人は確認されていないということです。現場は大阪・梅田の繁華街で、飲食店などが入るビルが立ち並んでいます。