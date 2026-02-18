不要なタブレット端末を発注し、４８００万円あまりの損害を会社に与えたとして、シャープの元部長の男（５８）が背任容疑で逮捕されました。大阪府警が２月１８日、背任の疑いで逮捕したのは、堺市南区在住で、シャープの元ブランド推進部長・田中康一容疑者（５８）です。府警によると田中容疑者は、２０２２年５月末から２０２４年９月にかけ、シャープの関係会社に対し、業務に必要のないタブレット端末６９４台を発注。