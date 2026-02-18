保護司の男性を殺害した罪などに問われている男の２回目の裁判が開かれ、男は自分を支配していたとする「守護神」について語りました。起訴状などによりますと、飯塚紘平被告（３６）は保護観察中のおととし５月、保護司だった新庄博志さん（６０）をナイフと斧で襲い、殺害した罪などに問われています。２月１７日始まった裁判員裁判で、飯塚被告は「守護神様の声に支配されてやりました」と述べ、弁護側は「責任能力がなか