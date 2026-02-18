静岡県熱海市で発生した土石流災害をめぐる民事裁判で、崩落した盛り土の土地の前の所有者の男性が証人として出廷することが明らかになりました。男性は現在、勾留中で出廷できるかどうかが注目されていました。 2021年に熱海市伊豆山で発生し28人が死亡した土石流災害では、遺族らが崩落した盛り土の前と現在の土地所有者や静岡県、熱海市などに対して損害賠償を求めています。 2月24日に開かれるこの裁判の証人尋問で、崩落し