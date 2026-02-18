兵庫県芦屋市の小学校で、給食のピラフに錠剤が混入していたことがわかりました。錠剤は、児童が口にする前に見つかり健康被害は出ていないということです。芦屋市によりますと市立潮見小学校で、18日午後1時前の給食時間中、6年生の児童2人が配膳されたピラフのなかに錠剤が1錠ずつ入っているのを見つけました。見つかったのは直径約8ミリ、厚さ約5ミリの茶色の錠剤で、原型を保っていて、児童が口にする前に発見されたと