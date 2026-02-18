泉佐野市が設置を目指す「赤ちゃんポスト」。市長が名称を発表しました。大阪府泉佐野市は、さまざまな事情で親が育てることができない赤ちゃんを匿名で受け入れる、いわゆる「赤ちゃんポスト」を来年度中に市内のりんくう総合医療センターに導入することを目指しています。２月１８日、泉佐野市の千代松市長は会見で、「赤ちゃんポスト」の名称について、「赤ちゃんいのちのバトン」と決めたことを発表しました。（泉佐野