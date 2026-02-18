きょう２月１８日に招集された特別国会。大阪の新人議員らが初登院です。１８日午前８時、続々と登院する２月の衆議院選挙で当選した国会議員たち。大阪の小選挙区で唯一、維新から議席を奪った自民党の谷川とむ議員は約１年３か月ぶりの国会です。（自民党谷川とむ衆院議員）「物価高で多くの人たちが苦しんでいる。しっかりと経済を成長させて、できるだけ豊かに暮らしていける泉州地域・日本をつくっていきたい」一