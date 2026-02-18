元宝塚歌劇団月組男役スターの美弥るりかが、舞台『MISSDIRECTION』の主演を務めることが決まった。妃海風、海乃美月、緒月遠麻、帆純まひろ、野々花ひまり、千海華蘭、羽立光来、七海ひろきと豪華共演を果たす。【写真多数】元宝塚歌劇団の9人が集結舞台『MISSDIRECTION』ソロショット同舞台は、七海プロデュースによる演劇企画「QQカンパニー」による完全新作。元宝塚の9人が集結し、究極の騙し合いを繰り広げるクライム・