１８日召集された今国会は会期が７月１７日までの１５０日間に設定され、特別国会としては異例の長期間になる。先の通常国会は冒頭で衆院が解散され、予算案や法案の審議が行われなかったためだ。焦点の一つは再提出が見込まれる衆院議員定数削減法案で、日本維新の会は削減対象を比例選に絞る可能性をちらつかせている。維新の藤田文武共同代表は１８日のＮＨＫ番組で、小選挙区を２５、比例選を２０減らす定数削減法案の内容