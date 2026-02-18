“巨大与党”の誕生で景色が様変わりした国会が始まりました。18日に発足する“第2次高市内閣”は今後どう国会運営を進めていくのでしょうか。■国会に初登院目をうるませる新人議員も真冬の総選挙をへて、新たな国会が始まります。早速、報道陣に囲まれた、最年少26歳の新人議員は…自民党村木汀議員（26）「どう、どうしたらいいでしょうか…こういうものですか？」写真撮影で戸惑いの様子。自民党村木汀議員（26）「たま