Ｊ１川崎とＦＣ東京が２１日の百年構想リーグ第３節で激突する。Ｕ等々力で行われる“多摩川クラシコ”に向け、ＭＦ大関友翔（川崎）とＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が１８日、川崎市内にあるフロンターレのクラブハウスでＰＲイベントを行った。フロンターレスタッフが運営する公式Ｘがその様子を伝えた。ともに、２８年のロス五輪を目指す世代のＵ―２３日本代表として１月のＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）制覇に貢献した