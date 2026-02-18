老舗クラブの発表に、ＳＮＳ上では悲しみの声が続出している。「マイネル」の冠名で知られるラフィアンターフマンクラブは１８日、２６年７月に開始する新規募集を最後に募集を停止することを、同クラブのホームページで発表した。一口馬主の歴史にひとつの終止符が打たれることは、Ｘでもトレンド入りし、大いに話題になった。同ホームページ上で、岡田紘和代表は「金融商品取引法の変遷などにより、大きな影響を受けたこと