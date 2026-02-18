利用者の減少が課題となっているJR指宿枕崎線について、指宿市でつくられた商品を鹿児島市の喜入駅まで運ぶ実証実験が、18日に行なわれました。 店頭に並べられた6種類のベーグル。JR喜入駅の「ゆなべーす喜入」には、指宿市のベーグル専門店で作られた商品60個が並べられ、訪れた人が買い求めていました。 （利用客）「喜入にもこういうお店があればいいな思っているが、ないので、手短にここに買いに来た」