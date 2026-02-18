人材不足が課題となる中、安定的な外国人労働者の受け入れなどを話し合う会議が18日、鹿児島市で開かれました。 県が開いた会議には、関係団体や各市町村の担当者らが出席しました。 県によりますと、鹿児島県内全ての産業で必要な人材は合わせて83万人ですが、2030年には6万7000人が不足する見通しです。 この状況を補うため、増加しているのが外国人労働者です。 鹿児島労働局によりますと、県内の外国人労働者は去年、1万65