「MBC桜島美術展」の審査会が18日に行われ、大賞などが決まりました。 MBC桜島美術展は、「桜島」や「ふるさとの風景・花」をテーマにした絵画と工芸の公募展です。 審査会の結果、263点の応募作品の中から、「桜島」部門の大賞は、岐阜県の高橋キブリさんの「燃えるような呼吸を食らい」が受賞しました。 色彩が鮮やかで、県外在住者ならではの視点で描かれている点などが評価されました。 「ふるさとの風景・花」部門