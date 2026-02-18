鹿児島市議会の本会議が18日に開かれ、過去最大の3000億円を超える新年度当初予算案が提案されました。 （下鶴市長）「食料費や光熱費等の長引く物価高騰の影響を受ける市民や事業者に寄り添い、切れ目のないきめ細かな支援を行う」 鹿児島市議会の本会議では18日、新年度の一般会計当初予算案などが提案されました。 予算案の総額は3048億円あまりで、今年度より95億円増え、4年連続で過去最高となりました。 市が重点プロジ