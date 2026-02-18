Google I/O 2026が現地時間5月19〜20日に開催！オンラインでライブ配信Googleは17日（現地時間）、開発者向けイベント「Google I/O 2026」（ https://io.google/2026/ ）を現地時間（PDT）の2026年5月19日（火）から5月20日（水）に開催するとお知らせしています。基調講演は現地時間（PDT）の5月19日10時より実施され、ライブ中継されるとのこと。日本時間（JST）では5月20日2時から。開催場所はアメリカ・カルフォルニア州マウン