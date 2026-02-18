デスク「弊誌と『財界 BEST AI100』を共催しているAI Sword（大池知博代表取締役）のAI（人工知能）コミュニティ『WEB300』がカンファレンスを開催したね」 記者「AIに取り組む、興味関心を持つ大企業やスタートアップの経営者など約400人が参加したカンファレンスです」 デスク「どういった登壇者がいたのかな」 記者「台湾サイバー無任所大使のオードリー・タン氏がオンライン講演したのを皮切