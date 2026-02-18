秋田朝日放送 大麻などを所持していた罪に問われている中学校教師の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。検察側は男に拘禁刑３年を求刑しました。 起訴状などによりますと、中学校教師で湯沢市の小場康平被告（４６）は、去年＝２０２５年９月に自宅で大麻などを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われています。 １８日に秋田地裁横手支部で開かれた初公判で、小場被告は「間違いござい