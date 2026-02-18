長野県勢が躍動しました。イタリアで開催中のミラノ・コルティナオリンピック。スピードスケート女子団体パシュートに出場した諏訪郡下諏訪町出身の野明花菜選手が銅メダルを獲得しました。実況 「さあ日本チームが上がります」「いい笑顔です」「最高の笑顔です」スピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを手にする日本代表。オリンピック初出場の下諏訪町出身・野明花菜選手の