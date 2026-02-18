18日（水）は北陸地方で春一番が吹きました。春一番が吹いた後は、そのまま春にはなりません。一旦季節は逆戻りします。19日（木）は全国的に気温が下がりそうです。予想天気図です。日本付近は一時的に西高東低冬型の気圧配置となります。日本海側は雪が降り、風も強まって吹雪くところもありそうです。太平洋側は晴れるところが多いでしょう。雪雲の予想です。日本海側の雪のピークは、19日朝までとなりそうです。東北や北陸は明